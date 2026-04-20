В родную гавань: на омские рельсы вернулся крымский поезд «Таврия»

Поезд «Таврия» № 75/76 с сообщением Омск — Симферополь возвращается на привычный маршрут. В компании Гранд Сервис Экспресс, обслуживающей крымские маршруты, сообщили, что с начала года состав ездил в Крым из Тюмени в связи с ремонтными работами на инфраструктуре, а 19 апреля поезд впервые после паузы отправился из Симферополя до Омска.
«Поезд ходит два раза в неделю, отправляясь из Омска по средам и воскресеньям в 13:59 местного времени. Из Симферополя поезд отправляется по четвергам и воскресеньям в 2:10 по времени московскому, и прибывает в Омск спустя три дня и пять часов — в 6:52 по местному времени. Продажа билетов на поезд, отправлением из Омска, начинается в 7:00 по местному времени (4:00 мск) за 90 суток до отправления поезда. В состав поезда включены купейные и плацкартные вагоны классов 3Э, 3Б, 2К, 2Э и вагон-столовая», — говорится в сообщении телеграм-канала «Гранд Сервис Экспресс».
Также в компании перечислили города, через которые будет проезжать пассажирский состав «Таврии», и где будут выполнены оговоренные графиком остановки. Поезд идет через Тюмень, Екатеринбург, Казань, Саранск, Пензу, Ростов-на-Дону, Тамань. В Крыму поезд останавливается в Керчи, Багерове, Семи Колодезях, Владиславовке, Джанкое.