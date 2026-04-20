Аэропорты Краснодара и Геленджика возобновили работу

Временные ограничения сняли в аэропортах Краснодара и Геленджика утром 20 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорты Краснодара и Геленджика возобновили работу утром 20 апреля. Об этом сообщили в Росавиации.

Временные ограничения вводили в воздушных гаванях для обеспечения безопасности полетов. В Краснодарском крае объявляли беспилотную опасность. Аэропорты Краснодара и Геленджика временно не принимали и не выпускали воздушные суда.

Утром 20 апреля сигнал «Беспилотная опасность» отменен. Воздушные гавани продолжили работу.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань сообщала о том, что один человек погиб и один пострадал при атаке БПЛА в Туапсе в ночь на 20 апреля. Обломками повреждено остекление в нескольких зданиях.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше