В Минусинском округе загорелись поля: пожар остановили у села Кавказское

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Минусинском округе накануне произошло возгорание сухой травы в семи километрах от села Кавказское.
Огонь удалось оперативно локализовать.
По данным краевого Лесопожарного центра, за прошедшие выходные в регионе также ликвидированы два лесных пожара на общей площади 4 га — в Рыбинском и Курагинском лесничествах. В тушении участвовали 16 человек и три единицы техники. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем и переход пламени с других категорий земель.
По состоянию на утро 20 апреля действующих лесных пожаров в крае нет. Территории лесного фонда патрулируют специалисты лесной охраны и лесничеств.
В регионе действует многоуровневая система мониторинга — от космосъемки и беспилотников до наземного и авиапатрулирования. Это позволяет выявлять большинство возгораний на ранней стадии.
Жителям напоминают о запрете на сжигание сухой травы и необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. При обнаружении огня следует немедленно сообщить в лесную охрану.