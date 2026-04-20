Андрей Рублев поднялся на 12-е место в рейтинге ATP

ЛОНДОН, 20 апреля. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев переместился с 15-й на 12-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации.
На минувшей неделе Рублев дошел до финала турнира ATP в Барселоне, в котором проиграл французу Артюру Фису. Рублев в обновленном рейтинге имеет 2 630 очков.
Первая ракетка России Даниил Медведев сохранил 10-е место в мировом рейтинге (3 560). На 16-й строчке располагается Карен Хачанов (2 220).
В списке лидеров изменений не произошло. Первое место в рейтинге ATP продолжает занимать итальянец Янник Синнер (13 350), далее идут испанец Карлос Алькарас (12 960), Александр Зверев из Германии (5 255), серб Новак Джокович (4 710) и канадец Феликс Оже-Альяссим (4 100).