Андрей Рублев поднялся на 12-е место в рейтинге ATP

На прошлой неделе российский теннисист дошел до финала турнира в Барселоне.

ЛОНДОН, 20 апреля. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев переместился с 15-й на 12-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации.

На минувшей неделе Рублев дошел до финала турнира ATP в Барселоне, в котором проиграл французу Артюру Фису. Рублев в обновленном рейтинге имеет 2 630 очков.

Первая ракетка России Даниил Медведев сохранил 10-е место в мировом рейтинге (3 560). На 16-й строчке располагается Карен Хачанов (2 220).

В списке лидеров изменений не произошло. Первое место в рейтинге ATP продолжает занимать итальянец Янник Синнер (13 350), далее идут испанец Карлос Алькарас (12 960), Александр Зверев из Германии (5 255), серб Новак Джокович (4 710) и канадец Феликс Оже-Альяссим (4 100).

Узнать больше по теме
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше