Три жителя Шарыпова отправятся под суд за незаконную охоту на косуль

В Красноярском крае перед судом предстанут три жителя Шарыпова за незаконную охоту. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Осенью 2025 года трое мужчин, заранее договорившись, выехали в охотугодья Шарыповского округа. При этом они не имели разрешения на охоту. В лесу они ехали на машине, использовали световые приборы, чтобы выследить животных, а затем преследовали их уже на транспорте. В какой‑то момент двое из них, стоя на заднем бампере автомобиля, на ходу несколько раз выстрелили по косулям и попали в самца и самку.
«После этого они быстро разделали туши, погрузили мясо в тот же автомобиль и попытались уехать, но не успели. Сотрудники профильного министерства перехватили их. В итоге животному миру и бюджету причинен ущерб, который подлежит возмещению в размере 400 тыс. рублей. Свою вину один из обвиняемых признал частично, двое — вовсе отрицают причастность, ссылаясь на то, что “только помогали в ремонте машины” и “освещали дорогу”, — уточнили в надзорном ведомстве края.
Прокурор утвердил мужчинам обвинение в незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК РФ). В целях обеспечения гражданского иска и возможного штрафа суд наложил на имущество обвиняемых арест — в том числе на автомобиль, телевизоры, ноутбук и акустическую систему.
