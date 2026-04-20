«Енисей» обыграл «Нову» в первом матче третьего раунда Кубка России по волейболу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Волейболисты красноярского «Енисея» на домашней площадке победили «Нову» из Новокуйбышевска со счетом 3:0 в первом матче третьего раунда Кубка России.

Источник: НИА Красноярск

Хозяева уверенно взяли первый сет — 25:18. В двух следующих партиях соперник оказал более серьёзное сопротивление, однако обе завершились в пользу красноярцев — 25:23.

Самым результативным игроком встречи стал диагональный «Енисея» Виталий Фетцов, набравший 18 очков.

Ответный матч пройдет во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина в 19:00. Победитель противостояния выйдет в полуфинал Кубка России, сообщили в министерстве спорта Красноярского края.