Прохладная погода со снегом и дождем ожидается на неделе в Нижнем Новгороде

По-настоящему весенней погоды на этой неделе можно не ждать.

Источник: Нижегородская правда

Снег, дожди и холод прогнозируют синоптики в Нижнем Новгороде на новой рабочей неделе. Актуальным прогнозом погоды поделился сервис Яндекс Погода.

В понедельник, 20 апреля, весь день будет идти снег. Температура воздуха составит −1…0 градусов.

Во вторник, 21 апреля, снег не закончится и будет идти до середины дня. Утром еще ожидается «минус», а вот ближе к вечеру разогреет до +2 градусов.

В среду, 22 апреля, в первую половину дня будет солнечно, а вот к вечеру небо затянется тучами. Температура воздуха составит +8…+6 градусов.

В четверг, 23 апреля, будет хмуро. Возможен дождь. Температура воздуха составит +8…+6 градусов.

В пятницу, 24 апреля, синоптики прогнозуют дождь в течение всего дня. Днем воздух прогреется до +10 градусов, вечером — до +7.

