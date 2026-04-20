Прохладная погода со снегом и дождем ожидается на неделе в Нижнем Новгороде

Снег, дожди и холод прогнозируют синоптики в Нижнем Новгороде на новой рабочей неделе. Актуальным прогнозом погоды поделился сервис Яндекс Погода.
В понедельник, 20 апреля, весь день будет идти снег. Температура воздуха составит −1…0 градусов.
Во вторник, 21 апреля, снег не закончится и будет идти до середины дня. Утром еще ожидается «минус», а вот ближе к вечеру разогреет до +2 градусов.
В среду, 22 апреля, в первую половину дня будет солнечно, а вот к вечеру небо затянется тучами. Температура воздуха составит +8…+6 градусов.
В четверг, 23 апреля, будет хмуро. Возможен дождь. Температура воздуха составит +8…+6 градусов.
В пятницу, 24 апреля, синоптики прогнозуют дождь в течение всего дня. Днем воздух прогреется до +10 градусов, вечером — до +7.
