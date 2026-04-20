Кучеров вторым из россиян достиг рубежа в 120 передач в плей-офф НХЛ

В стартовом матче первого раунда плей-офф против «Монреаля» (3:4 ОТ) Кучеров отметился двумя передачами. Он довел количество очков в играх плей-офф НХЛ до 173 (53 шайбы + 120 передач), выйдя по этому показателю на чистое 19-е место. Российский форвард опередил Марио Лемье (172 очка) и Петера Форсберга (171).