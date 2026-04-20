Кучеров вторым из россиян достиг рубежа в 120 передач в плей-офф НХЛ

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал вторым россиянином, достигшим отметку в 120 голевых передач в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В стартовом матче первого раунда плей-офф против «Монреаля» (3:4 ОТ) Кучеров отметился двумя передачами. Он довел количество очков в играх плей-офф НХЛ до 173 (53 шайбы + 120 передач), выйдя по этому показателю на чистое 19-е место. Российский форвард опередил Марио Лемье (172 очка) и Петера Форсберга (171).
Кучеров стал 13-м хоккеистом в истории лиги, которому покорился рубеж в 120 передач в матчах плей-офф. Рекорд среди россиян по этому показателю принадлежит трехкратному победителю Кубка Стэнли Сергею Федорову (124), а ближайшим преследователем Кучерова является Евгений Малкин (114).