В Ростове-на-Дону открылся сезон пэйнтбола

На Гребном канале «Дон» прошел 1-й отборочный этап по пэйнтболу «Кубка России» 2026 года. В турнире приняли участие команды из Воронежа, Краснодара, Крыма, Геленджика, Волгограда и Ростова-на-Дону.
По итогам соревнований, места распределились следующим образом:
Группа Д2:
1 место -Тайфун (Ростова-на-Дону).
2 место- ЮГ (Россия).
3 место -Апачи (Ростова-на-Дону).
Группа Д3:
1 место Черное море (Геленджик).
2 место Bulls (Краснодар).
3 место Тайфун 2 (Ростова-на-Дону).
Группа Д4:
1 место Джентельмены (Волгоград).
2 место Red fire (Краснодар).
3 место Jim Team (Воронеж).
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.