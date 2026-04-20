Новым главой района имени Лазо Хабаровского края стал ветеран СВО

В районе имени Лазо сегодня, 20 апреля, состоялись выборы главы. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», им стал Александр Кох.
Александр Иванович Кох родился 18 августа 1982 года в селе Могилевка района им. Лазо. В 2003 году окончил Дальневосточный государственный межрегиональный индустриально-экономический колледж г. Хабаровск по специальности «техник по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта».
Во время производственной практики работал техником-механиком в муниципальном переяславском автотранспортном предприятии, а также слесарем по ремонту автомобилей в ОАО «Хабаровский грузовой автокомбинат».
С 2003 год по 2005 год Александр Кох проходил службу в рядах Российской армии в звании младшего сержанта. С 2005 по 2012 году работал в муниципальном унитарном топливно-снабженческом предприятии района имени Лазо на различных должностях.
В 2010 году Кох окончил Тихоокеанский государственный университет по специальности «инженер по организации перевозок и управлению на автотранспорте».
В декабре 2012 года был назначен директором муниципального унитарного топливно-снабженческого предприятия района имени Лазо.
С сентября 2018 года Александр Кох был депутатом Собрания депутатов муниципального района по избирательному округу № 5. Полномочия прекратились в связи с избранием на должность главы муниципального района.
21 апреля 2022 года решением Собрания депутатов муниципального района имени Лазо был избран главой района.
27 октября 2025 года Александр Кох сложил полномочия главы района по собственному желанию. Он принял решение отправиться в зону специальной военной операции в качестве добровольца в составе формирования «Барс-8» Хабаровского края.
