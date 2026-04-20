«Полюбил пиво после переливания»: Врач развеял главные мифы о донорской крови

Вокруг переливания крови существует множество мифов. Один из самых устойчивых — будто вместе с донорской кровью человеку передаются привычки, характер и даже воспоминания другого человека. В интернете можно найти истории: кто-то после переливания полюбил пиво, кто-то начал видеть странные сны или вдруг заиграл на фортепиано. Эти представления опроверг в беседе с Life.ru заведующий отделением клинической трансфузиологии городского центра детской трансфузиологии ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», эксперт проекта о донорстве крови и плазмы «+Я» Станислав Работинский.