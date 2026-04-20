«Полюбил пиво после переливания»: Врач развеял главные мифы о донорской крови

«С точки зрения доказательной медицины это домыслы. Клетки крови и плазма не связаны с личностью, привычками или характером донора. Даже теория о генетической обусловленности черт личности не имеет серьёзной доказательной базы. В эритроцитах, которые переливают чаще всего, попросту нет ДНК — это клетки без ядра», — пояснил Работинский.
Кровь и её компоненты от одного донора используют для помощи нескольким пациентам. Если бы подобная «связь» действительно существовала, она объединяла бы всех этих людей. Однако таких случаев не зафиксировано.
Почему люди верят в мифы о переливании.
Есть несколько объяснений. Первое — эффект плацебо или самовнушение. Человек, который знает о переливании, может ожидать изменений и интерпретировать случайные совпадения как доказательство.
Второе — реальные изменения могут происходить, но связаны они не с донорской кровью, а с лечением. Например, после трансплантации костного мозга пациенты принимают иммунодепрессанты — сильнодействующие препараты, влияющие на эмоциональный фон. Именно их воздействие, а не «клеточная память», может вызывать необычные психоэмоциональные реакции.
Работинский советует пациентам и донорам не верить мифам. Донорство безопасно и спасает жизни, но никакой «передачи личности» не происходит. Если кажется, что после переливания произошли изменения, это, скорее всего, работа собственного восприятия, а не донорских эритроцитов.
