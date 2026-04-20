Инновационные методы лечения внедряют в Хабаровском крае

Помощь участникам СВО объединила усилия нескольких учреждений. Базовое лечение и реабилитацию бойцы проходят в больнице имени С. И. Сергеева, где за 2025 год пролечили 723 человека, открыли хирургическое отделение на 30 коек для лечения минно-взрывных ранений и оснастили реабилитационную службу современным оборудованием, включая инновационную «Экзокисть». После стабилизации состояния бойцов при необходимости направляют в Хабаровский центр социальной реабилитации инвалидов, где в 2025 году изготовили около 450 протезов, а с января 2026 года отделение сложного протезирования заработало в полную силу после завершения ремонта. Там бойцы проходят полный цикл восстановления — от лечебной физкультуры и физиотерапии до занятий с психологом и обучения ходьбе на протезе. На всех этапах их сопровождают специалисты фонда «Защитники Отечества», которые помогают справляться с посттравматическим синдромом и адаптироваться к жизни после ранения. Кроме того, стационарную помощь участникам СВО оказывают и в больнице имени О. В. Владимирцева, где в 2025 году развернули 36 коек в травматолого-ортопедическом и нейрохирургическом отделениях и выполнили 195 операций. Кроме того, по программе «Оптимальная для восстановления медицинская реабилитация» больница получила около 30 единиц техники для восстановления людей с неврологическими нарушениями.