Инновационные методы лечения внедряют в Хабаровском крае

Здравоохранение Хабаровского края выходит на новый уровень: в регионе внедряют современные методы лечения, строят и ремонтируют больницы и поликлиники. Главное достижение — смертность от болезней сердца и сосудов снизилась на 15%. Всё это — часть масштабной работы по повышению доступности и качества медицины для жителей края. Развитие отрасли полностью соответствует задачам, поставленным в рамках нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«В 2025 году хабаровские медики освоили сразу несколько инновационных методов лечения болезней сердца и сосудов… что позволяет спасать пациентов, для которых открытое вмешательство на сердце раньше было невозможным», — говорится в сообщении.
Помощь участникам СВО.
Помощь участникам СВО объединила усилия нескольких учреждений. Базовое лечение и реабилитацию бойцы проходят в больнице имени С. И. Сергеева, где за 2025 год пролечили 723 человека, открыли хирургическое отделение на 30 коек для лечения минно-взрывных ранений и оснастили реабилитационную службу современным оборудованием, включая инновационную «Экзокисть». После стабилизации состояния бойцов при необходимости направляют в Хабаровский центр социальной реабилитации инвалидов, где в 2025 году изготовили около 450 протезов, а с января 2026 года отделение сложного протезирования заработало в полную силу после завершения ремонта. Там бойцы проходят полный цикл восстановления — от лечебной физкультуры и физиотерапии до занятий с психологом и обучения ходьбе на протезе. На всех этапах их сопровождают специалисты фонда «Защитники Отечества», которые помогают справляться с посттравматическим синдромом и адаптироваться к жизни после ранения. Кроме того, стационарную помощь участникам СВО оказывают и в больнице имени О. В. Владимирцева, где в 2025 году развернули 36 коек в травматолого-ортопедическом и нейрохирургическом отделениях и выполнили 195 операций. Кроме того, по программе «Оптимальная для восстановления медицинская реабилитация» больница получила около 30 единиц техники для восстановления людей с неврологическими нарушениями.
Всё лучшее — детям.
В детском здравоохранении благодаря современным генно-инженерным препаратам достигли высоких результатов лечения детей с тяжелыми наследственными и системными заболеваниями. В межрегиональном центре детской хирургии больницы имени А. К. Пиотровича пролечили более 200 пациентов со всего ДФО, им выполнили 154 операции. Для диагностики ввели в работу новый компьютерный томограф, обновили рентгенологическую службу и установили магнитно-резонансный томограф.
В 2025 году в Хабаровском крае родилось более 10 тысяч детей. В реанимации для новорожденных Перинатального центра ежегодно получают лечение около 330 детей, причем примерно 100 имеют массу тела менее 1500 граммов. Современное оборудование и технологии выхаживания глубоко недоношенных детей обеспечивают выживаемость на уровне 91,5%. В центре внедрены стерильный костюм для новорожденных, предотвращающий потерю тепла и влаги, двухпросветные венозные пупочные катетеры и ультразвуковая навигация. Также здесь работают реанимация для женщин, медико-генетическая консультация и отделение вспомогательных репродуктивных технологий: за 20 лет провели свыше 18 тысяч программ ЭКО, благодаря которым родились около пяти тысяч детей.
Модернизация первичного звена.
За последние пять лет по федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Хабаровском крае построили 21 объект, 19 из которых — учреждения первичного звена. Среди них лечебный корпус Николаевской-на-Амуре ЦРБ, палатный корпус туберкулезной больницы, инфекционное отделение Детской краевой клинической больницы и детская городская поликлиника № 17. Также возвели 26 быстровозводимых модульных конструкций, провели 61 капитальный ремонт, закупили 136 автомобилей, включая машины скорой помощи, и поставили 2853 единицы медицинского оборудования.
Масштабные планы.
Планы на ближайшие пять лет не менее масштабны. В Хабаровске построят детскую и взрослую поликлиники в микрорайоне Ореховая сопка. В Комсомольске-на-Амуре завершат строительство детского больничного комплекса в Ленинском округе и межрайонного онкологического диспансера. В селах Лидога и Найхин Нанайского района появятся амбулатории, а в селе Усть-Орочская Ванинского района — ФАП. Также смонтируют 23 быстровозводимые модульные конструкции, из которых 22 — ФАПы и одна — амбулатория. Капремонт затронет 25 объектов.
Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» за пять лет привлекли в Хабаровский край 337 специалистов, из них 220 врачей и 117 средних медработников. Кадры направляли прежде всего в северные и отдаленные районы — Тугуро-Чумиканский, Аяно-Майский, Верхнебуреинский районы и Охотский округ. Еще 90 специалистов трудоустроили по краевой программе «Кадры здравоохранения» в больницы с острой нехваткой персонала. В планах на 2026−2030 годы — привлечь еще 295 специалистов по земским программам: 188 врачей и 107 средних медработников. По программе «Кадры здравоохранения» ожидается 195 специалистов, включая 75 врачей, 120 средних медработников и отдельно 60 врачей для больниц Комсомольска-на-Амуре.