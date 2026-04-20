Наезжаем грамотно. Куда жаловаться на самокатчиков в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород за последние годы превратился в столицу закатов и… средств индивидуальной мобильности. Самокаты и каршеринг — это удобно, но ровно до того момента, пока лихач не подрезает вас на тротуаре или не бросает машину посреди узкого двора. Как идентифицировать нарушителя ПДД на самокате или арендном авто по цвету транспортного средства и куда писать, чтобы виновный получил штраф, а то и запрет на использование сервиса, разбирался nn.aif.ru.
Куда сообщить о нарушениях правил кикшеринговыми самокатами в Нижнем Новгороде в 2026 году?
Многие горожане привыкли ворчать себе под нос, думая, что предъявлять претензии бесполезно. На самом деле сервисы аренды довольно жестко штрафуют своих пользователей, если получают доказательства нарушений. Раньше существовал единый бот, который принимал жалобы на всех самокатчиков сразу, но он давно не работает. Теперь приходится действовать точечно.
В Нижнем Новгороде на рынке аренды самокатов работают три основных игрока. Чтобы не запутаться в названиях, смотрим на цвет транспорта.
Итак, кто перед вами?
МТС Юрент — фиолетовые самокаты.
Whoosh — жёлто-черные самокаты.
Яндекс Самокаты — жёлтые или жёлто-оранжевые самокаты.
Куда обращаться с жалобами?
МТС Юрент.
Электронная почта для претензий: support@urent.ru
Социальные сети: есть официальная группа ВКонтакте.
Что указать: город (Нижний Новгород), улицу, время, суть нарушения (например, люди ехали вдвоём на одном самокате). Приложить фото с номером транспортного средства (обычно номер есть на руле или заднем крыле).
Кроме прочего, обратиться можно в поддержку напрямую в приложении сервиса.
Whoosh.
Если у вас в телефоне установлено официальное приложение сервиса, самый быстрый способ — чат поддержки прямо там.
Но иных способов быстро сообщить о нарушении редакция не нашла.
Яндекс Самокаты.
Telegram-бот: @Yandex_Gobot. Бот принимает фото и видео, живые операторы подключаются довольно быстро.
Приложение Яндекс Go: раздел «Служба поддержки» в боковом меню. Можно написать там в любой чат, и вас перенаправят на нужного специалиста.
Куда жаловаться на каршеринговые автомобили в Нижнем Новгороде в 2026 году.
С арендованными машинами в случае доказанных нарушений всё строже: суммы штрафов здесь выше, а последствия для водителей серьезнее.
Определяем и этот сервис по внешнему виду:
Делимобиль — черные или белые авто с зеленой и белой полосой.
Ситидрайв — белые авто с зелеными лучами от колес и фиолетово-желтой надписью.
Яндекс Драйв — белые авто с сине-черной полосой.
Куда сообщать о нарушениях водителей каршеринговых авто в Нижнем Новгороде в 2026 году?
Делимобиль.
Можно позвонить в поддержку сервиса: 8 (831) 208−88−88.
Работает обратная связь через официальный сайт. Алгоритм: зайти на сайт в раздел «Написать нам», выбрать категорию «Пожаловаться», заполнить данные и прикрепить фото. Ответ прилетает на почту в течение пары дней.
Ситидрайв.
Элктронная почта: we@citydrive.ru
Телефон: +7 (831) 200−15−74 (номер специально для Нижнего Новгорода).
Сайт, раздел «Контакты» → форма обратной связи. Заполняется стандартно, как и у первого сервиса.
Яндекс Драйв:
Telegram-бот: всё тот же универсальный @Yandex_Gobot. Работает и для самокатов, и для машин.
приложение Яндекс Go: через раздел поддержки в основном приложении экосистемы.
Что считать нарушением для электросамокатов в Нижнем Новгороде в 2026 году?
Прежде чем отправлять жалобу в сервис, убедитесь, что закон или правила сервиса действительно нарушены.
Согласно ПДД, самокаты — это средства индивидуальной мобильности (СИМ). За ними следит Госавтоинспекция, но сами сервисы наказывают недобросовестных арендаторов рублем ещё быстрее. Так, нарушением считается скорость свыше 25 км/ч (хотя программа скорость обычно ограничивает). На самокатах запрещено перемещаться в зонах, помеченных специальными знаками.
К грубым нарушениям относятся езда вдвоем на одном самокате (это случается чаще всего), пересечение пешеходного перехода без спешивания, а также езда в состоянии опьянения или управление транспортом несовершеннолетним.
Также правила запрещают движение самокатов в потоке машин не у обочины или на дорогах, где скорость потока выше 60 км/ч. Поводом для жалобы станет и неправильная парковка — если самокат брошен поперек тротуара, мешает проезду колясок или выходу из подъезда.
Для каршеринга работают и общие правила ПДД, и внутренние регламенты компаний. Здесь стоит фиксировать опасное вождение, дрифт и резкие перестроения, а также парковку на газонах или тротуарах.
К серьезным проступкам относится передача руля другому лицу, особенно если автомобиль арендатор доверил подростку, и завершение аренды в неположенном по правилам сервиса месте.
Как подать претензию на каршеринг или самокаты в Нижнем Новгороде?
Для эффективного решения проблемы важно придерживаться простого алгоритма. Сначала зафиксируйте нарушение на фото или видео, стараясь сделать так, чтобы в кадре четко читался номер транспорта — бортовой номер самоката или госномер автомобиля. Затем определите компанию-владельца, используя приведенные выше описания сервисов. Наконец, отправьте жалобу выбранным способом. Лучше делать это сразу «по горячим следам», так как в этом случае данные GPS в системе сервиса будут максимально свежими, что упростит поиск нарушителя.
Ваша жалоба — это не стукачество, а вклад в то, чтобы по Нижнему Новгороду можно было гулять, не оглядываясь каждую секунду в страхе быть сбитым. Сервисы дорожат репутацией и быстро блокируют тех, кто не умеет пользоваться современным транспортом культурно.