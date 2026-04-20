Наезжаем грамотно. Куда жаловаться на самокатчиков в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород за последние годы превратился в столицу закатов и… средств индивидуальной мобильности. Самокаты и каршеринг — это удобно, но ровно до того момента, пока лихач не подрезает вас на тротуаре или не бросает машину посреди узкого двора. Как идентифицировать нарушителя ПДД на самокате или арендном авто по цвету транспортного средства и куда писать, чтобы виновный получил штраф, а то и запрет на использование сервиса, разбирался nn.aif.ru.