Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 20 апреля

Адреса, где отключат свет в Ростове 20 апреля, назвали энергетики.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 20 апреля затронут сотни домов и тысячи жителей. Где-то электричества не будет в течение всего рабочего дня, а на других улицах — всего пару часов. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где в понедельник не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— проспект Буденновский, 1 Г;

— улица Тургеневская, 18;

— улица Турмалиновская, 60, 144;

— переулок Обуховский, 3;

— улица 35-я линия, 21−81;

— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;

— улица 39-я линия, 24−90;

— улица Богданова, 58−74;

— улица 2-я Пролетарская, 51−55 и 44−54;

— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;

— переулок Свирский, 35−71 и 40−78;

— переулок Ладожский, 41−93 и 36−100;

— переулок Тверской, 37−97 и 38−94;

— переулок Клязьминский, 74−94;

— улица Белорусская, 90−106;

— улица Украинская, 109−125 и 88−104;

— улица Солидарности, 1−129 и 2−114;

— переулок Норильский, 14−28;

— улица Александра Блока, 27−39 и 28−36;

— улица Западный карьер, 6;

— улица 26-я линия, 29−47;

— улица Буйнакская, 1−3, 2;

— улица 28-я линия, 55−69;

— улица 26 июня, 107−127;

— улица Брянская, 1−13 и 2−12;

— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;

— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58.

С 9:00 до 16:00 света не будет в следующих зданиях:

— проспект Кировский, 69;

— улица Тельмана, 110, 118;

— улица Города Волос, 99−101, 103;

— улица Цусимский, 15−63, 30−32;

— улица Мечникова, 11−17;

— улица Джапаридзе, 1−17, 2−8;

— улица Раевского, 12−26, 51−65.

С 10:00 до 12:00 отключения затронут следующие адреса:

— проспект Коммунистический, 6, 6/1, 4/1, 10, 10а, 8/1, 12Б;

— проспект Стачки, 193/3.

