Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 20 апреля

Отключения света в Ростове на 20 апреля затронут сотни домов и тысячи жителей. Где-то электричества не будет в течение всего рабочего дня, а на других улицах — всего пару часов. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где в понедельник не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— проспект Буденновский, 1 Г;
— улица Тургеневская, 18;
— улица Турмалиновская, 60, 144;
— переулок Обуховский, 3;
— улица 35-я линия, 21−81;
— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;
— улица 39-я линия, 24−90;
— улица Богданова, 58−74;
— улица 2-я Пролетарская, 51−55 и 44−54;
— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;
— переулок Свирский, 35−71 и 40−78;
— переулок Ладожский, 41−93 и 36−100;
— переулок Тверской, 37−97 и 38−94;
— переулок Клязьминский, 74−94;
— улица Белорусская, 90−106;
— улица Украинская, 109−125 и 88−104;
— улица Солидарности, 1−129 и 2−114;
— переулок Норильский, 14−28;
— улица Александра Блока, 27−39 и 28−36;
— улица Западный карьер, 6;
— улица 26-я линия, 29−47;
— улица Буйнакская, 1−3, 2;
— улица 28-я линия, 55−69;
— улица 26 июня, 107−127;
— улица Брянская, 1−13 и 2−12;
— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;
— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58.
С 9:00 до 16:00 света не будет в следующих зданиях:
— проспект Кировский, 69;
— улица Тельмана, 110, 118;
— улица Города Волос, 99−101, 103;
— улица Цусимский, 15−63, 30−32;
— улица Мечникова, 11−17;
— улица Джапаридзе, 1−17, 2−8;
— улица Раевского, 12−26, 51−65.
С 10:00 до 12:00 отключения затронут следующие адреса:
— проспект Коммунистический, 6, 6/1, 4/1, 10, 10а, 8/1, 12Б;
— проспект Стачки, 193/3.
