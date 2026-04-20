Молодым педагогам Хабаровска рассказали о Дальневосточной ипотеке.

Для молодых специалистов образовательных учреждений Хабаровска провели выездной форум «Космическая Одиссея». В течение двух дней педагоги проходили обучение и мастер-классы в лагере «Энергетик». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В ходе мероприятия, организованного по федеральному проекту «Педагоги и наставники», рассматривались юридические и социальные аспекты трудовой деятельности. Педагогам разъяснили порядок получения мер государственной поддержки и механизмы профессиональной аттестации.
Как подчеркнула руководитель краевой организации профсоюза Тамара Козыренко, системное взаимодействие ведомств позволило внедрить в регионе коллективные договоры и расширить систему стимулирующих выплат. В настоящее время в рядах молодых активистов профсоюза числится свыше полутысячи учителей.
