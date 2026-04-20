Норильск вошел в тройку самых узнаваемых арктических городов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Экспертный центр «Проектный офис развития Арктики» (ПОРА) представил результаты социологического исследования «Качество жизни в Арктике и восприятие государственной политики». Жителей арктических регионов попросили оценить свое место проживания в разрезе различных социальных сфер.
Норильск назвали ключевым арктическим городом России 22,3% опрошенных, что подчёркивает важность Таймыра в восприятии россиянами Арктики, делая его одним из трех наиболее узнаваемых центров макрорегиона.
Общественные оценки состояния различных сфер в Красноярском крае демонстрируют неоднородную картину: ряд направлений воспринимается как развивающиеся, однако инфраструктурные и социально-экономические ограничения остаются заметными.
Наиболее сбалансированно жители региона относятся к образованию — 40% респондентов оценивают его вклад положительно, при 51% отрицательных оценок. Относительно неплохо воспринимаются социальная защита (39% против 49%) и трудовые отношения (39% против 52%), что указывает на базовую стабильность социальных институтов.
Отношение к сфере экологии выглядит в целом лучше, чем в ряде других арктических регионов: зафиксировано 43% положительных оценок при 47% отрицательных. Туризм, напротив, люди оценивают сдержанно — 35% положительных оценок против 53% негативных.
Инфраструктурный блок остается ключевой зоной напряжения. Городской транспорт получает 30% положительных оценок при 58% отрицательных, транспорт в регионе — 26% против 61%, межрегиональный транспорт — 27% против 62%. Это свидетельствует о проблемах связности территории, характерных для крупных и удалённых регионов.
Цифровая доступность оценивается заметно слабее, чем в среднем по Арктике: 29% положительных оценок при 64% отрицательных. Это указывает на сохраняющийся цифровой разрыв, особенно в удалённых территориях.
В более широком контексте исследования Красноярский край занимает позиции, близкие к средним по арктическим регионам. Уровень удовлетворенности жизнью составляет 59%, что немного ниже среднего по Арктике (63%), однако уровень социального оптимизма здесь один из самых высоких — 46% жителей ожидают улучшения жизни в ближайшей перспективе.
При этом около 46% респондентов считают, что их интересы учитываются органами власти, что соответствует среднему уровню по АЗРФ.
В целом исследователи охарактеризовали Красноярский край как регион с умеренной текущей удовлетворенностью качеством жизни, но с относительно высоким уровнем ожиданий будущих изменений. Это сочетание говорит о наличии значительного потенциала развития, который, по мнению жителей, во многом зависит от улучшения инфраструктуры, доступности социальных услуг и роста доходов.
Социологический опрос ПОРА проводился в ноябре-декабре 2025 года и охватил 13 382 респондента в 382 населенных пунктах всех 10 арктических регионов.
С презентацией исследования можно ознакомиться по ссылке: http://porarctic.ru/upload/2026−04-kachestvo-zhizni-v-arktike-i-vospriyatie-gospolitiki.pdf.