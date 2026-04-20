Российские клиники из «казенных домов» превращаются в комфортные пространства

В нашей стране появляется все больше медицинских учреждений, в которых унылая казенная обстановка заменяется комфортной, удобной для пациента и врачей, помогать лечить и выздоравливать. Это так называемый салютогенный дизайн. Неуклюжий эпитет гораздо точнее было бы заменить на «исцеляющий» или «оздоровительный». О том, почему он важен в поликлиниках и больницах, говорили специалисты на недавнем форуме «Здоровое общество».
Понятие «салютогенез» (от лат. salus — здоровье и греч. genesis — происхождение) появилось в 70-х годах прошлого века. Позднее оно превратилось в концепцию создания «исцеляющей среды», которая может снять стресс, тревогу и ощущение беспомощности, возникающие у больного и усиливающие недуг. Красивая и комфортная обстановка, бесспорно, помогает исцелению. Лучшие практики этого подхода сегодня активно внедряются по всей стране.
Лидером, как всегда, выступает столица. Буквально за пару последних лет преобразились московские поликлиники: светлые и яркие тона, простор, удобная мебель, четкая навигация, помощники и консультанты на входе, появились даже кафе — удобно для тех, кто пришел сдать анализы натощак.
А в трех московских больницах появились котороботы — пациентов по коридорам сопровождают симпатичные сервисные роботы-консультанты с кошачьей мордочкой. Они помогают ориентироваться в здании, снижая тревогу, привнося улыбку. Но высокие технологии — лишь верхушка айсберга. Удивительно, но новый дизайн меняет и внутреннюю «кухню» больниц в интересах не только пациентов, но и врачей. В столичных поликлиниках появились полноценные ординаторские и комнаты психологической разгрузки.
Здесь врач может выпить чаю, перекусить, принять душ, переодеться, спокойно обсудить с коллегами сложный случай. А забота о персонале напрямую влияет и на качество медпомощи.
А в Сибири Егор Корчагин, главный врач Красноярской краевой больницы, одной из крупнейших в стране, тоже внедряет исцеляющий дизайн. Он вспоминает, как в 2016 году, получив проект новой больницы, ужаснулся: «Все покрашено синей масляной краской, плитка “кабанчик” на полу. Пришлось буквально пробивать отдельный бюджет на дизайн».
А узнав, что в краевом министерстве культуры собрались выбросить старые картины, врачи попросили их отдать, чтобы избавиться от казарменного стиля.
Картины и по сей день висят на стенах, украшая клинику. Более того, они стали визитной карточкой клиники и лучшим навигатором: медсестры теперь объясняют пациентам дорогу, описывая картину, которая рядом с нужным кабинетом.
Но, конечно, картины — это всего лишь штрих. Главное — удобство для больных. Для сложных пациентов в Красноярске спроектировали удобные санитарные комнаты — туалеты без барьеров, где можно принять душ, не перелезая через высокий борт ванны, и даже буквально не вставая с инвалидной коляски.
Продумали все до мелочей: лекарства и расходники разложены в сетчатых шкафах с маркировкой, чтобы в критической ситуации врач не искал нужное, а просто протянул руку. А после ковида здесь появилась настоящая комната релаксации — с пуфами, подушками и искусственным водопадом, где уставший персонал может снять стресс.
Создать по-настоящему исцеляющую среду невозможно без специалистов-универсалов, которые говорят на языке и медицины, и архитектуры. И здесь уже сделаны важные шаги. Сеченовский университет совместно с Московским архитектурным институтом (МАРХИ) уже запустили программы подготовки по профилю «Салютогенный дизайн». Архитектор и дизайнер, которые проектируют клинику, должны иметь особую подготовку, мыслить на стыке высоких медицинских технологий, психологии и строительных нормативов. В идеале над проектом должны работать не только инженеры и архитекторы, но и медицинские технологи, психологи и социологи. Ведь просто повесить картину мало — нужно, чтобы свет, цвет, фактура материалов действовали успокаивающе и вместе с логистикой потоков пациентов работали как единый механизм, снижающий тревогу и экономящий время.
Российские реформаторы здравоохранения внимательно следят и за мировыми трендами. Так, московская команда перенимает опыт на международных форумах. Так, в реабилитационных центрах сейчас делают ставку на связь с природой и сложную геометрию пространств, стимулирующую больше двигаться. «Зеленые больницы» разбивают парки на крыше и внутренние дворы, и это уже стало обязательной частью терапии. А одна из больниц в Сингапуре спроектирована так, что двери палат выходят прямиком в тропический сад, где летают бабочки. И такие маленькие радости ускоряют выздоровление пациентов.
«Инвестиции в салютогенную среду — это не вкладывание денег в ремонты, а инвестиции в людей», — подчеркнули участники дискуссии на форуме «Здоровое общество». Российская медицина начинает путь от «казенного дома» к пространству, где в прямом смысле слова и стены помогают.