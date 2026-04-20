Российские клиники из «казенных домов» превращаются в комфортные пространства

Создать по-настоящему исцеляющую среду невозможно без специалистов-универсалов, которые говорят на языке и медицины, и архитектуры. И здесь уже сделаны важные шаги. Сеченовский университет совместно с Московским архитектурным институтом (МАРХИ) уже запустили программы подготовки по профилю «Салютогенный дизайн». Архитектор и дизайнер, которые проектируют клинику, должны иметь особую подготовку, мыслить на стыке высоких медицинских технологий, психологии и строительных нормативов. В идеале над проектом должны работать не только инженеры и архитекторы, но и медицинские технологи, психологи и социологи. Ведь просто повесить картину мало — нужно, чтобы свет, цвет, фактура материалов действовали успокаивающе и вместе с логистикой потоков пациентов работали как единый механизм, снижающий тревогу и экономящий время.