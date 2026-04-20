В ЕАО полицейские приехали на семейный конфликт и нашли боевые патроны

В ЕАО, в Смидовичском районе полицейские, прибывшие на сообщение о семейном конфликте, обнаружили в доме незаконно хранившиеся боеприпасы — сообщает пресс-служба УМВД России по ЕАО.
В жилом помещении находилось охотничье огнестрельное оружие и патроны к нему, которые хранились с нарушением установленных требований. При осмотре сейфа сотрудники полиции также обнаружили 125 патронов калибра 7,62 мм неизвестного происхождения.
Согласно заключению экспертов, 33 патрона предназначены для стрельбы из нарезного охотничьего оружия, ещё 92 являются винтовочными и относятся к штатным боеприпасам для боевого нарезного оружия того же калибра.
В отношении 45-летнего владельца составлен административный протокол по статье о нарушении правил хранения оружия. Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения боеприпасов.