В конце апреля жителей трёх районов Ростова ждут отключения холодной воды

В нескольких районах Ростова грядут временные перебои с подачей холодной воды в связи с плановыми ремонтными работами на сетях. График и адреса отключений озвучила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.
Первомайский район.
Здесь воду отключат в понедельник, 21 апреля, с восьми утра до одиннадцати вечера. Причина — технические мероприятия на доме № 270 по улице Шолохова.
Без водоснабжения останутся:
водонасосная станция (Шолохова, 306);
котельная по адресу Шолохова, 210;
садовое товарищество «Авиатор»;
коттеджные посёлки «Полёт» и «Олимпийский»;
дома на Шолохова с № 231 по № 310 и с № 310 по № 350;
посёлок Янтарный;
жилой комплекс «Флора»;
рынок «Классик»;
гипермаркеты «Лента» на Аксайском, 2 и Аксайском, 13;
дома на Аксайском с № 13 по № 19.
Кроме того, пониженное давление воды ожидается на участке Шолохова, 282−308 (с дробными номерами и литерами).
Кировский район.
В этом районе отключение пройдёт также 21 апреля, но в другие часы — с 8:30 утра до 8 часов вечера. Работы затронут следующие улицы: Левобережная (дома 1−17), 1-я Луговая, 2-я Луговая, Пойменная и Шоссейная.
Железнодорожный район.
Здесь перебои будут самыми продолжительными. Водоснабжение прекратят с 9 утра 22 апреля до 9 утра 23 апреля. Причина — ремонт на переулке Майкопском, 2.
Вода пропадёт на обширной территории в границах улиц: Пескова — Машиностроительный — Стачки — Малиновского — Еременко — Мадояна — Смородиновая — Посевная — Лесопарковая — Сулинский — Кима — Республиканская — Олимпийский — Минераловодская — Восстания — С. Чебанова — Вагулевского — Портовая — Международная — Стачки — 3-я Круговая — Батуринская — Заводская — Каширская.
С пониженным напором вода будет идти в двух зонах:
в границах: Малиновского — 2-я Краснодарская — 3-я Круговая — Батуринская — Заводская — Каширская;
в границах: Международная — Стачки — Портовая.
Дополнительно — 22 апреля.
Во вторник, 22 апреля, с 8:30 утра до полуночи из-за работ на Днепропетровской, 50 возможны либо полное отсутствие воды, либо слабый напор. Это коснётся жителей в границах: Камышеваха, Металлургическая (дома 6, 8, 10а, 10б, 10 В, 10/2), Днепропетровская (54/1, 50ч, 50 В, 52а, 50и), садовое товарищество «Берёзка», а также улиц Кварцевая, Кудрявая и участка Кудрявая — Днепропетровская — 2-я Коралловая.
Власти рекомендуют ростовчанам заблаговременно запастись питьевой и технической водой на время проведения ремонтных работ.