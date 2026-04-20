22-я шайба в Кубке Стэнли — Панарин поднялся в рейтинге и установил рекорд

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин вышел вперед в списке российских снайперов плей-офф НХЛ. В матче первого раунда он забросил 22-ю шайбу в Кубке Стэнли и обошел Александра Радулова, у которого 21 гол.

Эпизод произошел в игре, завершившейся поражением команды Панарина со счетом 1:2. Его шайба стала единственной для клуба, но не повлияла на итог встречи.

С этим результатом Панарин сравнялся с Сергеем Гончаром и закрепился во второй десятке лучших российских снайперов плей-офф. Следующей целью остается отметка в 23 гола.

Хоккеист выступает за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2019 года. Ранее он играл в НХЛ за «Чикаго Блэкхокс» и «Коламбус Блю Джекетс», где зарекомендовал себя как один из ведущих игроков лиги.

До переезда в Северную Америку Панарин выступал в КХЛ. В составе СКА Санкт-Петербург он стал обладателем Кубка Гагарина.

Лидером среди российских игроков по количеству голов в плей-офф остается Александр Овечкин. Дальнейшее продвижение Панарина зависит от результатов его команды в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

