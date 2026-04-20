Спасатели отыскали мужчину, который заблудился в воскресенье на «Красноярских Столбах»

Вечером в воскресенье, 19 апреля, спасателям пришлось искать 51-летнего мужчину, который заблудился в национальном парке «Красноярские Столбы». Специалистам сообщили, что турист пропал на Восточном входе в парк, в районе скалы Китайская стенка. На поиски мужчины спасатели потратили около часа, проверив для этого территорию, превышающую 1,5 километра, сообщили в КГКУ «Спасатель». Поиски закончились успешно. Мужчину нашли и вывели из лесного массива, отмечают НИА Красноярск. Спасатели обращаются к любителям прогулок по «Красноярским Столбам»: В очередной раз просим не сходить с обозначенных троп и дорожек, чтобы не заблудиться.