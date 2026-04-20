Часть Алматы останется без холодной воды

В «Алматы су» предупредили, что с 09:00 до 20:00 часов ожидаются ограничения в подаче холодной воды в жилых домах и административных зданиях:
Алмалинский район: жилые комплексы «12 месяцев», «Райымбек парк», «Life Town», «Seyfullin», жилые дома по улицам Индустриальная, Алексеева. Жетысуский район: в контуре пр. Райымбека — ул. Торетай — пр. Сейфуллина — Булкушева.
«Мероприятия по замене запорной арматуры, проводимые в рамках подготовки к отопительному периоду, позволят обеспечить стабильное водоснабжение данного района. Просим жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам», — обратились в организации.
Алматинцев ранее предупредили, что с 20 апреля по 6 мая на территории восьми районов проведут испытания теплосетей.