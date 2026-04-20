Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове на четыре месяца перекроют движение по трём улицам

Ограничения будут действовать с 6 мая по 30 сентября 2026 года.

С начала мая в Ленинском районе города введут серьёзные ограничения для автомобилистов. Как сообщили в городской администрации, проезд будет закрыт на трёх улицах в связи с плановым ремонтом водопроводных сетей.

Ограничения будут действовать с 6 мая по 30 сентября 2026 года. За это время движение транспорта прекратится на следующих участках:

улица Тамбовская — на отрезке от улицы Зоологической до строения № 2Б по улице Тамбовской;

улица Курская — на участке от дома № 1/1 до улицы Репейной;

улица Репейная — от начала улицы до строения № 13.

В администрации рекомендовали жителям и гостям донской столицы заранее продумывать альтернативные маршруты объезда, а также с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением ремонтных работ.