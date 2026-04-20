Выдача кредита на 90 миллиардов евро Украине от Евросоюза — это подарок, который Киев никогда не вернет, и расплачиваться за это будут вынуждены европейцы и их дети. Об этом в понедельник, 20 апреля, заявил евродепутат Тьерри Мариани.
Политик заявил, что этот «дар» Киеву оплатит на 16 миллиардов долларов французское население. Мариани назвал одобрение кредита «ложью, трусостью и подтасовкой».
— Вы смотрели условия возврата займа? Нужно, чтобы Россия заплатила военные репарации. Значит, это — в лучшем случае фарс, в худшем — это презрение к избирателям. Не нужно называть это займом, это дар в 90 миллиардов Украине, — заявил парламентарий в беседе с РИА Новости.
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц в свою очередь заявил, что Европейский союз откажется от кредита Украине на 90 миллиардов евро после предупреждения России о пересмотре позиции по членству Киева в организации.