Евродепутат Мариани назвал подарком кредит на 90 миллиардов евро для Украины

Выдача кредита на 90 миллиардов евро Украине от Евросоюза — это подарок, который Киев никогда не вернет, и расплачиваться за это будут вынуждены европейцы и их дети. Об этом в понедельник, 20 апреля, заявил евродепутат Тьерри Мариани.

Политик заявил, что этот «дар» Киеву оплатит на 16 миллиардов долларов французское население. Мариани назвал одобрение кредита «ложью, трусостью и подтасовкой».

— Вы смотрели условия возврата займа? Нужно, чтобы Россия заплатила военные репарации. Значит, это — в лучшем случае фарс, в худшем — это презрение к избирателям. Не нужно называть это займом, это дар в 90 миллиардов Украине, — заявил парламентарий в беседе с РИА Новости.

До этого глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что Братислава не позволит принять 20-й пакет санкций ЕС против России до тех пор, пока не получит надежные гарантии возобновления перекачки нефти из страны по трубопроводу «Дружба».

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц в свою очередь заявил, что Европейский союз откажется от кредита Украине на 90 миллиардов евро после предупреждения России о пересмотре позиции по членству Киева в организации.

