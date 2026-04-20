Рейс из Шарм-эль-Шейха в Пермь опоздал на семь часов

Прибытие самолёта из Египта перенесли на вечер.

Источник: Комсомольская правда

Самолёт из Шарм-эль-Шейха прибыл в аэропорт Перми 19 апреля почти с семичасовой задержкой, следует из данных онлайн-табло «Большого Савино».

Рейс FV 5970 авиакомпании «Россия» должен был приземлится в пермском аэропорту еще в 15:20, однако воздушное судно из Египта прибыло лишь в 22:15. Также почти на семь часов задержался и обратный рейс FV 5969 из Перми в Шарм-эль-Шейх. Вместо 17:20 по расписанию самолёт вылетел только в 00:40 20 апреля.

Об ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах, а также других возможных причинах задержки не сообщалось. Напомним, 14 апреля в пермском аэропорту на 17 часов задержали авиарейс до Калининграда. Вылет перенесли из-за того, что самолёт поздно вылетел из аэропорта «Храброво».

