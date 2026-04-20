В Красноярском крае экс-заведущую садиком осудили за фиктивное трудоустройство

В Красноярском крае суд признал бывшую заведующую муниципальным детским садом в селе Верхнепашино виновной в крупном мошенничестве с использованием служебного положения.
Установлено, что фигурантка подговаривала знакомых открыть карты «для работы» и устраивала их на должности воспитателей и подсобных рабочих. Преступная деятельность продолжалась с лета 2018 года до 2023 года.
«Приказы летели один за другим — прием на полную ставку, увольнение, перевод, снова прием с надбавками за север, район, село, вредность. Тарифы и коэффициенты росли, табели лгали. Деньги текли из казны на карты фиктивных сотрудников, а оттуда — прямиком к ней. Ни присмотра за детьми, ни уборки, ни кормления — чистый обман. Схема повторилась с несколькими “призраками”, включая родную дочь. В результате почти 1 млн рублей улетучился из бюджета района», — рассказали в прокуратуре.
В суде бывшая заведующая всё отрицала и заявила, что «деньги не присваивала, корысти не было, всё по должности». Но документы подтверждали ее вину.
По ч. 3 ст. 159 УК РФ суд приговорил женщину к штрафу в 500 тыс. рублей и обязал возместить бюджету 385 тыс. рублей, остальное она выплатила добровольно. На ее автомобиль наложен арест.
