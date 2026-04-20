В нескольких районах Подмосковья минувшей ночью выпал снег

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Снег выпал минувшей ночью в некоторых районах Подмосковья, в частности в Домодедово, Кашире и Дмитрове, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Куда заглянула зима минувшей ночью?… Выпадение снега фиксировалось в отдельных районах Подмосковья (Домодедово, Кашира, Дмитров)», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что за минувшую ночь снегопады прошли в Нижегородской и Рязанской областях, юге Владимирской и Кировской областей, севере Тульской, Липецкой и Тамбовской областей, в республиках Марий Эл и Чувашии, западе Мордовии и Пензенской области, Пермском крае, Свердловской области, юге Югры, на севере Омской и Кемеровской областей, в Новосибирской областях и на юге Красноярского края.
«Ледяные дожди наблюдались на метеостанциях Чермоз и Губаха в Пермском крае», — подчеркнул он.