173 очка в Кубке Стэнли — Кучеров обошел легенд и поднялся в рейтинге

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал два очка в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Монреаля» и вошел в топ-20 бомбардиров Кубка Стэнли. Встреча завершилась поражением его команды со счетом 3:4 в овертайме.

Кучеров отметился двумя результативными передачами и довел общее количество очков в плей-офф до 173 (53 шайбы и 120 передач). Этот результат позволил ему занять чистое 19-е место, обойдя Марио Лемье и Петера Форсберга.

В составе «Тампы» шайбы забросили Даррен Рэддиш и Брендан Хэгел. У «Монреаля» отличились Джош Андерсон и Юрай Славковский, оформивший дубль, а победную шайбу он же забросил в овертайме.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Монреаля». Следующий матч команды вновь проведут на площадке «Тампы».

Кучеров проводит карьеру в НХЛ в составе «Тампы», за которую дебютировал после перехода из КХЛ. До отъезда в Северную Америку он выступал за московский ЦСКА, где начал профессиональный путь и закрепился в системе клуба.

В НХЛ нападающий быстро вышел на ведущие роли и стал одним из ключевых игроков команды. В составе «Тампы» он дважды выигрывал Кубок Стэнли и регулярно входил в число лучших бомбардиров лиги. Его вклад в атакующую игру команды остается одним из определяющих факторов в матчах плей-офф.

По итогам регулярного чемпионата «Тампа» заняла второе место в Атлантическом дивизионе, «Монреаль» — третье. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида», которая в текущем сезоне не вышла в плей-офф.

