В Шахтах задержали мужчину, который с ножом ограбил знакомую

В Шахтах полицейские задержали 26-летнего мужчину, который пришел к своей знакомой просить денег в долг, а получив отказ, напал. Об этом рассказали в пресс-службе донской полиции.
Когда женщина отказала дать денег, он ушел. Но через некоторое время вернулся уже с ножом. Угрожая расправой, он проник в квартиру, забрал ноутбук и телефон и скрылся.
Пострадавшая обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска быстро нашли подозреваемого. Украденное он не успел продать. Полицейские изъяли технику и вернули хозяйке. Против дончанина возбудили уголовное дело о разбое.
