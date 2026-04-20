Трамп: США захватили иранское грузовое судно в Оманском заливе

Американские военные задержали грузовое судно под иранским флагом, пытавшееся пройти блокаду в Ормузском проливе. Об этом 19 апреля заявил президент США Дональд Трамп.
По его словам, эсминец ВМС USS Spruance перехватил судно Touska и предупредил его экипаж об остановке. Моряки не послушали американских военных, поэтому ВС США «остановили их, пробив дыру в машинном отделении» грузового корабля.
— Прямо сейчас морские пехотинцы охраняют судно. Touska находится в ведении США, — написал глава Белого дома в личном блоге в Truth Social.
Иранская армия заявила, что нанесла удары по американским военным кораблям с помощью беспилотников после того, как США атаковали иранское судно в Оманском заливе. Уточняется, что американские силы нарушили режим прекращения огня, обстреляли иранское торговое судно, вывели из строя его навигационную систему, после чего на палубу высадились морские пехотинцы.
19 апреля стало известно, что Иран решил не участвовать во втором раунде переговоров с США. При этом Трамп говорил, что переговоры Вашингтона и Тегерана пройдут в Исламабаде 20 апреля. По его словам, Белый дом предлагал «разумную и справедливую сделку».