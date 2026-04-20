Следующая рабочая неделя будет короткой

Россиянам напомнили о длинных выходных.

Последняя рабочая неделя апреля будет сокращенной, напоминает Минтруд.

Следующая рабочая неделя продлится всего четыре дня. В пятницу, 1 мая, отмечается Праздник Весны и Труда. Это государственный праздник и выходной. Четверг, 30 апреля, считается предпраздничным рабочим днем и сокращается на один час.

Рабочая неделя между майскими праздниками будет обычной. Но в пятницу, 8 мая, также рабочий день сокращается на один час. И так, как 9 мая выпадает в этом году на субботу, то выходной день переносится на понедельник 11 мая.

Таким образом россиян в конце апреля и начале мая ожидают две четырехдневные рабочие недели и трехдневные выходные на 1 и 9 мая.