Ветер усилится — в Москве и области объявили желтый уровень опасности

В Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
По данным синоптиков, предупреждение действует с 09:00 до 21:00 по московскому времени. В отдельных районах ожидаются порывы северного ветра до 15 метров в секунду.
Желтый уровень означает потенциально опасные погодные условия.
В течение дня в регионе прогнозируются осадки — в Москве местами небольшие, по области умеренные, в виде дождя и мокрого снега.
Температура воздуха составит от плюс 5 до плюс 7 градусов в столице и от плюс 3 до плюс 8 градусов по области. Скорость ветра ожидается на уровне 6−11 метров в секунду с усилением до 15 метров в секунду.
Дополнительно синоптики предупреждают о сохранении холодной погоды в конце апреля. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, зимний характер погоды в столичном регионе может удерживаться до конца месяца.
По его оценке, в ближайшие дни температура останется ниже климатической нормы. 20 апреля воздух прогреется не выше +8 градусов, 21 апреля — до +11, а 22 апреля ожидается кратковременное потепление до +14 градусов. После этого вновь прогнозируется похолодание.
