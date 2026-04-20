Хабаровская краевая детская библиотека имени Н. Д. Наволочкина в очередной раз присоединилась к ежегодной Всероссийской акции «Библионочь-2026» (0+). На масштабное мероприятие, проходившее под девизом «Единство народов — сила России!», собралось свыше 200 гостей, сообщает пресс-служба детской библиотеки.
Открывая «Библионочь», директор библиотеки Раиса Наумова тепло поприветствовала гостей и пожелала всем ярких впечатлений. В свою очередь, председатель Хабаровской городской национально-культурной автономии татар «Хабар» Серведин Туктаров в своём выступлении отметил, как важно беречь культурные традиции и укреплять единство народов России.
«Библионочь-2026» снова удивила хабаровчан. Фото: Пресс-служба Хабаровской краевой детской библиотеки имени Н. Д. Наволочкина.
В этот особенный вечер библиотека превратилась в настоящую страну дружбы народов. Атмосфера была наполнена детским смехом, любопытством и предвкушением чего-то необыкновенного. Маленькие читатели и их родители, подростки и активная молодежь с удовольствием исследовали каждый уголок библиотеки, участвуя в интерактивных программах и мастер-классах. Для посетителей работали разнообразные творческие и игровые площадки. Гости расписывали неоновыми красками национальные узоры, пробовали себя в песочной анимации, играли в нанайские шашки «Апокачи» и посещали пещеру предсказаний, оформленную волшебными декорациями заслуженным художником Хабаровского края Андрея Тена.
Гости наслаждались выступлениями ансамбля народной песни «Вьюнок» Центра эстетического воспитания детей «Отрада» и ансамбля балалаечников «Выкрутасы» музыкальной школы № 1. Особый интерес вызвало этно-путешествие по удэгейским сказкам с писательницей Еленой Неменко и художником Андреем Теном, а также мастер-класс от ветерана Специальной военной операции, художника Ильи Бурченкова.
«Библионочь-2026» вновь доказала, что библиотека — это не просто хранилище книг, а живое, открытое пространство для диалога культур. Увидеть интерес детей и родителей к традициям разных народов, к удэгейским сказкам, татарским и русским ремёслам — значит понять, что единство России начинается с уважения к каждому её народу.