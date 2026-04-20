«Библионочь-2026» снова удивила хабаровчан

В этот особенный вечер библиотека превратилась в настоящую страну дружбы народов. Атмосфера была наполнена детским смехом, любопытством и предвкушением чего-то необыкновенного. Маленькие читатели и их родители, подростки и активная молодежь с удовольствием исследовали каждый уголок библиотеки, участвуя в интерактивных программах и мастер-классах. Для посетителей работали разнообразные творческие и игровые площадки. Гости расписывали неоновыми красками национальные узоры, пробовали себя в песочной анимации, играли в нанайские шашки «Апокачи» и посещали пещеру предсказаний, оформленную волшебными декорациями заслуженным художником Хабаровского края Андрея Тена.