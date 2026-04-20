Аватарка с известной личностью может обернуться уголовным делом: россиянам рассказали об опасности

Использование аватарки с изображением известного человека в соцсетях может привести к уголовной ответственности. Об этом ТАСС рассказал адвокат Тимур Чанышев.
«Использование фото известного человека на аватарке формально требует согласия и соблюдения авторских прав, но само по себе редко влечет ответственность», — резюмировал юрист в разговоре с прессой.
Адвокат предупреждает, что создание иллюзии реального аккаунта человека или нарушение его прав может привести к требованиям удалить фото и взыскать компенсацию. Причем для закона важно больше не использование самой аватарки, а через какой аккаунт совершается правонарушение. В некоторых случаях фото может рассматриваться как инструмент правонарушения.
