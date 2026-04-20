Нижегородцам объяснили, как увеличить пенсионные баллы и получать повышенную пенсию

Количество пенсионных баллов можно увеличить, чтобы по выходу на заслуженный отдых получать более высокую пенсию. Об этом в интервью RT рассказал сенатор Игорь Мурог.
Во-первых, важно быть трудоустроенным официально и получать «белую» зарплату — это влияет на размер страховых взносов, которые работодатель перечисляет в Соцфонд РФ.
Во-вторых, при более позднем выходе на пенсию по возрасту применяются коэффициенты.
«Например, при отсрочке на пять лет годовые баллы увеличиваются в 1,45 раза, а фиксированная выплата — на 36%», — сказал эксперт.
Пенсионные баллы также начисляются за нестраховые периоды: срочную службу в вооруженных силах России, декретный отпуск по уходу за ребенком, а также за время, когда человек ухаживал за пожилыми родственниками и инвалидами.