Нижегородцам объяснили, как увеличить пенсионные баллы и получать повышенную пенсию

Официальное трудоустройство и более поздний выход на заслуженный отдых увеличат размер пенсии.

Количество пенсионных баллов можно увеличить, чтобы по выходу на заслуженный отдых получать более высокую пенсию. Об этом в интервью RT рассказал сенатор Игорь Мурог.

Во-первых, важно быть трудоустроенным официально и получать «белую» зарплату — это влияет на размер страховых взносов, которые работодатель перечисляет в Соцфонд РФ.

Во-вторых, при более позднем выходе на пенсию по возрасту применяются коэффициенты.

«Например, при отсрочке на пять лет годовые баллы увеличиваются в 1,45 раза, а фиксированная выплата — на 36%», — сказал эксперт.

Пенсионные баллы также начисляются за нестраховые периоды: срочную службу в вооруженных силах России, декретный отпуск по уходу за ребенком, а также за время, когда человек ухаживал за пожилыми родственниками и инвалидами.