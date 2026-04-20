Серьезные пробки образовались в Нижнем Новгороде утром 20 апреля

Автомобильные пробки фиксируются на дорогах в Нижнем Новгороде утром 20 апреля. Информация размещена на сервисе «Яндекс Карты».
Основная причина — погодные условия (снегопад).
Серьезные заторы образовались на улице Ванеева, Родионова, Ильинской, Федосеенко и других дорогах.
«Большинство переобулись в летнюю резину. Лучше бы сегодня вообще за руль не садились», — пишет в соцсети пользователь с ником Иван Ругаев.
Как сообщалось ранее, рабочая неделя начнётся в Нижнем Новгороде с заморозков и снега.