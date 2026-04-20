Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Велосезон-2026 откроют в Хабаровске на этих выходных

Массовый заезд от «Платинум Арены» до сопки Двух братьев пройдет в воскресенье.

Источник: Хабаровский край сегодня

Традиционные 23 километра планируют преодолеть спортсмены в рамках открытия велосезона 2026 года (0+) в Хабаровске. В колонне любители поездок на двухколесном транспорте проедут от «Платинум Арены» до сопки Двух братьев, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Участникам акции, призванной обратить внимание автомобилистов на появление новых участников движения на дорогах, предложили два варианта маршрута. Те, кто не готов в первой же поездке отправляться за город, смогут проехать в компании единомышленников 6,5 километров до арены «Ерофей».

Остальные продолжат организованно двигаться до сопки Двух братьев, где неотъемлемой частью празднования становится пикник с обсуждением планов на сезон.

Старт движения колонны запланирован на 10:30.