Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Мокрый снег, дождь и температура до плюс 7 градусов ожидаются в понедельник в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«В Москве и по области ожидается облачная, ветреная погода. Пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На юго-востоке области местами осадки будут умеренными», — рассказал Леус.
Синоптик добавил, что в восточных и южных районах Подмосковья возможно формирование временного снежного покрова высотой до 1−3 сантиметров.
«В Москве сегодня плюс 5 — плюс 7, по области — от 3 до 8 градусов тепла. Ветер северо-восточный, скорость его — 5−10 метров в секунду. Днем ветер будет порывистым», — подчеркнул он.
Леус добавил, что атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба.