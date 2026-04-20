Глава Неклиновского района предупредил о фейковом канале, созданном от его имени

В Неклиновском районе Ростовской области обнаружили фейковый канал, созданный от имени главы муниципалитета Василия Даниленко. Глава района в своих соцсетях обратился к местным жителям с просьбой быть внимательными.
Василий Даниленко посоветовал доверять только официальным источникам. Если дончанам будут поступать сообщения или звонки в мессенджерах якобы от его имени, то нельзя вступать в диалог, не переходить по ссылкам, не передавать личные данные и не совершать никаких финансовых операций.
