В Словакии рассказали о риске покушения на Фицо в случае его поездки в Киев

Существует риск покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в случае его поездки на Украину. Об этом в пятницу, 20 апреля, заявил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.

Политик рассказал, что украинский президент Владимир Зеленский официально пригласил своего словакского коллегу в страну, однако Фицо посчитал подобные приглашения неуместными.

— Кроме того, ему не рекомендовали поездку в Киев по соображениям безопасности, где, по оценкам экспертов, мог бы существовать риск покушения на его жизнь, — заявил Гашпар в беседе с РИА Новости.

До этого Фицо, комментируя попытки Евросоюза ослабить РФ и «поставить на колени», назвал такую стратегию неработающей и сказал, что русские встают на колени только тогда, когда завязывают шнурки на ботинках, а не потому, что этого хочет от них кто-то другой.

Ранее словакский премьер заявил, что Литва и Латвия не пустят через свое небо его самолет в Москву на празднование 9 Мая. Политик заверил, что найдет другой маршрут, как это уже произошло в 2025 году, когда Эстония также запретила пролет.

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше