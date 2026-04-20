Спящий медведь с цитатой Владимира Путина появился в Сарове

Скульптура представляет собой большого медведя на камне с бронзовой табличкой, где выбита цитата Владимира Путина: «Медведь тайги своей никому не отдаст». Ее подарили коллеги из Снежинска в честь 80-летнего юбилея РФЯЦ-ВНИИЭФ. Она расположилась около музея ядерного оружия.