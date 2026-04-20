Спящий медведь с цитатой Владимира Путина появился в Сарове

Новый арт-объект «Спящий медведь» появился в Сарове. Его также украсила цитата президента России Владимира Путина, рассказали в пресс-службе гордумы.
Скульптура представляет собой большого медведя на камне с бронзовой табличкой, где выбита цитата Владимира Путина: «Медведь тайги своей никому не отдаст». Ее подарили коллеги из Снежинска в честь 80-летнего юбилея РФЯЦ-ВНИИЭФ. Она расположилась около музея ядерного оружия.
Как пояснили в гордуме, арт-объект является символом мощи, силы и стратегического потенциала ядерного оружейного комплекса страны.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что новый арт-объект появился на фасаде дома на Студеной улице в Нижнем Новгороде.