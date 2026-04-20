После полицейского рейда в Красноярске уничтожат 56 литров крепкого алкоголя

Сотрудники полиции краевого центра изъяли в одном из магазинов на проспекте Ульяновский 56 литров крепкой алкогольной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка. О продаже спиртного без лицензии правоохранителям сообщили местные жители. По факту реализации алкоголя полицейские составляли административный материал в сентябре минувшего года. Тогда с собственником торговой точки была проведена профилактическая беседа, однако жалобы от граждан продолжились. В ноябре в ходе контрольной закупки вновь подтвердился факт продажи безакцизной продукции. Из магазина было изъято 56 литров алкоголя, его уничтожат после решения суда. Предпринимателя в очередной раз привлекут к административной ответственности.