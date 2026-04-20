Урожайность сои может упасть на 91% к 2050 году

Соя — один из ключевых ресурсов планеты. Ее используют для производства продуктов питания, кормов для животных и биотоплива. Культура богата белком, содержит биологически-активные вещества и наименее прихотлива — рекордная урожайность сои в 5 раз выше средней у других сельскохозяйственных культур. Однако даже при таких высоких результатах, по оценкам ученых, агропромышленные комплексы используют лишь пятую часть от теоретически возможного потенциала. При этом потребность в продовольствии через 25 лет вырастет на 47%.