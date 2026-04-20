Урожайность сои может упасть на 91% к 2050 году

ТОМСК, 20 апреля. /ТАСС/. Урожайность сои может уменьшиться на 91% к 2050 году из-за изменений климата и отсутствия технологических решений. При этом потребность в продовольствии через 25 лет вырастет на 47%, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.
«Исследователи провели анализ более 400 работ по изучению сои и установили, что отсутствие технологических решений не позволяет реализовать потенциал растения. Это же может стать причиной падения урожайности на 64−91% к 2050 году из-за изменений климата. Решить проблему нереализованного потенциала культуры может выведение сортов, устойчивых к климату разных регионов — от засушливых до влажных», — сказано в сообщении.
Соя — один из ключевых ресурсов планеты. Ее используют для производства продуктов питания, кормов для животных и биотоплива. Культура богата белком, содержит биологически-активные вещества и наименее прихотлива — рекордная урожайность сои в 5 раз выше средней у других сельскохозяйственных культур. Однако даже при таких высоких результатах, по оценкам ученых, агропромышленные комплексы используют лишь пятую часть от теоретически возможного потенциала. При этом потребность в продовольствии через 25 лет вырастет на 47%.
«То, что нужно сейчас, — это не что иное, как революция в том, как мы разводим и выращиваем эту жизненно важную культуру. Будущее сои — это оркестр из технологий, которые только вместе смогут решить проблему нереализованного потенциала культуры: разведения новых устойчивых сортов, мониторинга изменений климата, разработки технологий полива, внесения удобрений, контроля цветения и других», — пояснил профессор Высшей инженерной школы агробиотехнологий Томского государственного университета Мухаммад Амджад Наваз.
Решение проблемы.
Даже такие простые корректировки, как изменение сроков посадки, могут восстановить урожайность в тропиках до 18%. А выведение устойчивых сортов способно кардинально изменить ситуацию: растения смогут одновременно противостоять самым разным условиям — от высокой влажности до засухи. Исследователи предлагают целую структуру по внедрению таких сортов. Однако для этого мировой селекции нужно комплексно учитывать множество факторов, тогда как анализ показывает, что научные группы все еще часто сосредоточены лишь на отдельных задачах.
Ученые считают, что будущее селекции сои — за изучением ее диких видов. Именно в них, согласно большому массиву данных, скрыт потенциал для улучшения культурных сортов. Поиск генов должен быть направлен на белки, которые одновременно обеспечивают устойчивость к разным видам стресса и болезней. Их правильные комбинации в итоге позволят выращивать сою в самых разных регионах — от южных до северных. Чтобы справиться с климатическими вызовами к 2050 году, селекционер сои должен стать междисциплинарным специалистом — гибридом аналитика данных, агронома и стратега.
В исследовании участвовали ученые Томского госуниверситета, Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН (Краснообск) и Корейского научно-исследовательского института сои (Чинджу, Корея). Результаты опубликованы в научном журнале Plants (Q1).