В Хабаровске автобус с людьми врезался в опору, пострадала подросток

В Хабаровске устанавливаются обстоятельства ДТП с автобусом маршрута № 89 «Реал», в котором пострадали пассажиры — сообщает hab.aif.ru.
По предварительным данным, в 11:53 водитель двигался по улице Монтажной в сторону улицы Артёмовской. В районе дома № 43/1 автобус внезапно выехал с проезжей части и врезался в световую опору. Водитель не справился с управлением — по его словам, — из-за отказа тормозов.
В салоне находились пассажиры. В результате удара травмы получили 16-летняя девушка и женщина. Точное число пострадавших уточняется.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, им предстоит восстановить полную картину происшествия, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Хабаровского края.