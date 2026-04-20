В Хабаровске автобус с людьми врезался в опору, пострадала подросток

Причины аварии с пассажирским автобусом сейчас выясняют инспекторы.

В Хабаровске устанавливаются обстоятельства ДТП с автобусом маршрута № 89 «Реал», в котором пострадали пассажиры — сообщает hab.aif.ru.

По предварительным данным, в 11:53 водитель двигался по улице Монтажной в сторону улицы Артёмовской. В районе дома № 43/1 автобус внезапно выехал с проезжей части и врезался в световую опору. Водитель не справился с управлением — по его словам, — из-за отказа тормозов.

В салоне находились пассажиры. В результате удара травмы получили 16-летняя девушка и женщина. Точное число пострадавших уточняется.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, им предстоит восстановить полную картину происшествия, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Хабаровского края.