В Хабаровске чиновника оштрафовали за нарушения при муниципальных закупках

В Хабаровске по итогам проверки прокуратуры Центрального района муниципальный служащий привлечён к административной ответственности за нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок — сообщает прокуратура Хабаровского края.
Установлено, что в июне 2025 года управление дорог и внешнего благоустройства администрации города заключило контракт на капитальный ремонт уличного освещения с коммерческой организацией. При этом изначально документация не предусматривала возможность авансирования работ.
Однако уже после подписания договора подрядчик обратился с просьбой внести изменения и предусмотреть аванс на закупку материалов. В результате стороны заключили дополнительное соглашение и произвели авансовый платёж, что изменило существенные условия контракта.
Прокуратура установила, что такие изменения не были предусмотрены законом и условиями закупки, что стало основанием для возбуждения дела об административном правонарушении в отношении руководителя профильного управления администрации города.
По итогам рассмотрения дела должностное лицо признано виновным и оштрафовано на 10 тысяч рублей.