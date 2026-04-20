В Хабаровске чиновника оштрафовали за нарушения при муниципальных закупках

Решение принято по итогам проверки прокуратуры Центрального района.

В Хабаровске по итогам проверки прокуратуры Центрального района муниципальный служащий привлечён к административной ответственности за нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок — сообщает прокуратура Хабаровского края.

Установлено, что в июне 2025 года управление дорог и внешнего благоустройства администрации города заключило контракт на капитальный ремонт уличного освещения с коммерческой организацией. При этом изначально документация не предусматривала возможность авансирования работ.

Однако уже после подписания договора подрядчик обратился с просьбой внести изменения и предусмотреть аванс на закупку материалов. В результате стороны заключили дополнительное соглашение и произвели авансовый платёж, что изменило существенные условия контракта.

Прокуратура установила, что такие изменения не были предусмотрены законом и условиями закупки, что стало основанием для возбуждения дела об административном правонарушении в отношении руководителя профильного управления администрации города.

По итогам рассмотрения дела должностное лицо признано виновным и оштрафовано на 10 тысяч рублей.