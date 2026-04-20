Ансамбль «Метелица» представил Красноярский край на фестивале любительских коллективов

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В зональном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов приняли участие 14 коллективов из 11 субъектов России.

В этом году конкурс прошел в номинации «Традиции» и объединил коллективы народной музыки, танца, песни, а также фольклорные ансамбли, работающие с традиционной культурой народов России.

Красноярский край на фестивале представил заслуженный коллектив народного творчества — ансамбль песни и танца «Метелица» под руководством заслуженного работника культуры России Сергея Савоськина.

Как отметил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов, фестиваль стал площадкой для профессионального диалога и обмена опытом, а также напомнил о значении сохранения культурного наследия и преемственности поколений.