Ансамбль «Метелица» представил Красноярский край на фестивале любительских коллективов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В зональном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов приняли участие 14 коллективов из 11 субъектов России.
В этом году конкурс прошел в номинации «Традиции» и объединил коллективы народной музыки, танца, песни, а также фольклорные ансамбли, работающие с традиционной культурой народов России.
Красноярский край на фестивале представил заслуженный коллектив народного творчества — ансамбль песни и танца «Метелица» под руководством заслуженного работника культуры России Сергея Савоськина.
Как отметил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов, фестиваль стал площадкой для профессионального диалога и обмена опытом, а также напомнил о значении сохранения культурного наследия и преемственности поколений.