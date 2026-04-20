Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Колумбии Петро подаст в суд на президента Эквадора Нобоа за клевету

Президент Эквадора допустил, что Петро в мае 2025 года связывался с представителями наркокартелей.

Источник: Комсомольская правда

Президент Колумбии Густаво Петро решил подать уголовный иск против эквадорского коллеги Даниэля Нобоа за клевету. Об этом он сообщил сам в своем аккаунте соцсети X.

«Я принял решение подать уголовный иск против президента Нобоа за его клевету», — резюмировал Петро в обращении.

Президент Колумбии ответил на слова Нобоа, который связал визит Петро в эквадорскую Манту в мае 2025 года с возможными контактами с окружением наркобарона «Фито». Петро в тексте отметил, что Нобоа приказал эквадорской армии круглосуточно охранять его в Манте во время своей инаугурации. А конфликт начался, по мнению лидера Колумбии, после того как он попросил освободить политзаключенного.

Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп подал в суд на телекомпанию BBC за клевету. Вообще лидер Белого дома недоволен американскими журналистами, они, по его мнению, при любой возможности пытаются опорочить его имя.

