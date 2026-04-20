Глава Колумбии Петро подаст в суд на президента Эквадора Нобоа за клевету

Президент Колумбии Густаво Петро решил подать уголовный иск против эквадорского коллеги Даниэля Нобоа за клевету. Об этом он сообщил сам в своем аккаунте соцсети X.
«Я принял решение подать уголовный иск против президента Нобоа за его клевету», — резюмировал Петро в обращении.
Президент Колумбии ответил на слова Нобоа, который связал визит Петро в эквадорскую Манту в мае 2025 года с возможными контактами с окружением наркобарона «Фито». Петро в тексте отметил, что Нобоа приказал эквадорской армии круглосуточно охранять его в Манте во время своей инаугурации. А конфликт начался, по мнению лидера Колумбии, после того как он попросил освободить политзаключенного.
