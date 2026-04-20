Донорство, добрые дела и поиски смысла. 9 открыток к праздникам 20 апреля

20 апреля — день, когда в календаре встретились благородное служение людям, масштабная всероссийская акция добрых дел и тихий философский вопрос о смысле собственного существования. «АиФ-Волгоград» подготовил подборку тематических открыток ко всем трём праздникам, чтобы вы могли поздравить доноров и медиков, присоединиться к волонтёрскому движению или просто остановиться на минуту и задуматься о самом важном.
Национальный день донора крови.
20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови. Праздник учреждён в 2007 году в память о первом в истории отечественной медицины успешном переливании крови, которое провёл 20 апреля 1832 года петербургский акушер Андрей Мартынович Вольф. В тот день он спас жизнь роженице, перелив ей кровь её мужа.
В этот день чествуют людей, которые безвозмездно делятся своей кровью ради здоровья и жизни совершенно незнакомых людей, а также врачей-трансфузиологов. По всей стране проходят акции по сбору крови, просветительские лекции и семинары, а также вручаются награды почётным донорам.
Весенняя неделя добра.
С 18 по 26 апреля 2026 года в России в 30-й раз проходит Весенняя неделя добра — общероссийская добровольческая акция, которая объединяет людей, организации и сообщества ради конкретных добрых дел. В этом году акция проходит под знаком Международного года волонтёров и Года единства народов России, что придаёт ей особый смысл: добровольчество помогает людям разных поколений, профессий и культур действовать вместе, укреплять доверие и поддерживать друг друга.
В эти дни по всей стране проходят благотворительные ярмарки, субботники, экологические инициативы, концерты для ветеранов и донорские акции.
День поисков смысла жизни.
20 апреля во всём мире отмечается День поисков смысла жизни. Кто именно и когда придумал этот неофициальный праздник, неизвестно, но сама тема волнует человечество с древнейших времён. Над этим вопросом задумывались ещё древнегреческие философы Сократ и Аристотель, а американский психолог Уильям Джеймс считал, что смысл стоит создавать, а не искать.
Этот день призывает нас остановиться в ежедневной суете и задуматься о том, что действительно важно: ради чего мы встаём по утрам, куда движемся и какой след оставляем на земле. Он напоминает, что жизнь скоротечна, и самое ценное — успеть осознать её ценность, пока не стало слишком поздно.