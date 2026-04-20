Максим Иванов: Меняя себя, мы меняем будущее своего ребенка

В Комсомольске-на-Амуре прошел юбилейный родительский форум.

Источник: AmurMedia

В Комсомольске-на-Амуре состоялся масштабный «Большой родительский форум — 4», который прошёл на базе Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета. Мероприятие было организовано в рамках партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» и собрало сотни родителей, а также ведущих специалистов в педагогике, психологии и медицине.

В Комсомольске-на-Амуре прошел юбилейный родительский форум. Фото: Максим Кононенко.

Форум был посвящён повышению родительских компетенций и помощи семьям в решении сложных жизненных ситуаций. Для участников работали тематические секции, охватывающие все этапы взросления ребёнка: от подготовки к рождению до подросткового возраста. Особое внимание уделили вопросам здоровья, развития речи, логопедии и психологии.

В числе почётных гостей форума были депутат Госдумы Максим Иванов, глава города Дмитрий Заплутаев и епископ Амурский и Чегдомынский Николай.

«Девиз форума — “Твоё отражение в детях” — это не просто красивые слова, а глубокая философия ответственного родительства. У меня растет сын, и каждый день я вижу, как мои слова и поступки возвращаются ко мне его действиями. Это огромная ответственность — понимать, что ребенок впитывает нас без фильтров. Такие встречи помогают мамам и папам стать осознаннее, счастливее и понять: меняя себя, мы меняем будущее своего ребенка. Уверен, “Большой родительский форум” в Комсомольске дал семьям не только знания, но и тот самый внутренний импульс, чтобы собственное отражение в детях было светлым и достойным», — отметил депутат Госдумы от Хабаровского края, руководитель реготделения «Единой России» Максим Иванов.

Пока родители посещали лекции и мастер-классы, для детей была организована игровая зона с анимационной программой и мастер-классами. Финальным аккордом стала дегустация кислородных коктейлей, которые получили в подарок все участники форума.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше