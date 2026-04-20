В Назарове женщина занизила свои доходы ради соцвыплаты в 350 тысяч

В Назарове правоохранители выявили факт мошенничества при получении социальных выплат. Об этом с сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
По данным полиции, в июне 2024 года 39-летняя местная жительница обратилась в госучреждение для оформления социальной помощи. При подаче документов женщина предоставила недостоверные сведения, занизив сведения о своих реальных доходах.
Кроме того, стражи порядка выяснили, что она сокрыла свои фактически полученные доходы за первый квартал 2024 года путем перевода денег между счетами.
В результате незаконных действий жительница Назарова получила социальную выплату в размере 350 тыс. рублей.
По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». В отношении подозреваемой была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
